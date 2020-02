Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: Dorothea Wierer, caccia alle medaglie senza dimenticare la Coppa del Mondo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alla Südtirol Arena di Anterselva è tutto pronto per i Mondiali di Biathlon 2020. Dopo sei elettrizzanti tappe divise tra dicembre e gennaio gli atleti hanno avuto modo di riposare per un paio di settimane e preparare al meglio la rassegna iridata che rappresenta indiscutibilmente il momento clou della stagione per quasi tutti. I campionati del mondo tornano dunque in Alto Adige per la sesta volta nella loro storia, anche se per il settore femminile si tratterà solamente della terza, dopo le edizioni del 1995 e quella del 2007. L’attesa per gli azzurri è naturalmente molto elevata, il sogno di mettersi al collo una medaglia iridata davanti al proprio pubblico è qualcosa di unico per qualsiasi atleta e il movimento italiano al femminile può ritenersi fortunato al riguardo, visto che si presenta a questi Mondiali nel momento storico più roseo della propria storia, con due stelle di ... oasport

