Bergamo, scappa dal posto di blocco e poi si schianta: morto il guidatore 27enne, feriti gli amici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lavinia Greci Il giovane, alla vista dei militari, avrebbe fatto inversione di marcia e si sarebbe schiantato contro un muro e un palo della luce. Per lui non c'è stato nulla da fare, grave uno degli altri passeggeri coinvolti Probabilmente la vista del posto di blocco dei carabinieri lungo la strada ha fatto sì che decidessero di tornare indietro, in modo tale da non doversi fermare all'alt delle forze dell'ordine. Ma quella decisione, presa poco dopo le 5 di ieri mattina, è costata la vita al guidatore della macchina e ha provocato il ferimento di altre tre persone, tutti giovani di un'età compresa tra i 18 e i 27 anni. È accaduto a Rogno, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 27 anni è deceduto dopo essersi schiantato con l'auto contro un blocco di granito e un palo della luce. L'inversione di marcia Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, la comitiva di ragazzi, ... ilgiornale

