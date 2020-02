Beethoven/ Video, su Italia 1 il simpatico film con un San Bernardo protagonista (Di lunedì 10 febbraio 2020) Beethoven in onda su Italia 1 oggi, 10 febbraio, dalle 15:30. Nel cast Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tome, Christopher Castille, Sarah Rosse Karr e Dean Jones. ilsussidiario

PR3WLTHhuGWSyw7 : RT @arianna1910: Inno dell'Unione Europea ?? 'Inno alla gioia' ?? di Friedrich Schiller usato come testo corale da Ludwig van Bee… - mako671178 : RT @arianna1910: Inno dell'Unione Europea ?? 'Inno alla gioia' ?? di Friedrich Schiller usato come testo corale da Ludwig van Bee… - Gosparworld : RT @JetroMolina: Beethoven: Piano Sonata No.14 in C Sharp minor, Op.27, No.2 'Moonlight' (I.Adagio Sostenuto) #piano #pianist #pianista #p… -