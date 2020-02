Beautiful trame americane: Brooke si allontana da Ridge (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che la storyline sullo scambio di culle, che durerà ancora molti mesi, contribuirà a sconvolgere anche altri delicati equilibri, oltre a quelli di Hope e Liam. Il matrimonio tra Ridge e Brooke infatti, arriverà al capolinea. La Logan inizierà a sospettare che Thomas stia manipolando sua figlia e troverà conforto solo in Bill, visto che Ridge non farà altro che allontanarla e incolparla di non credere a suo figlio. Nel frattempo, il perfido Thomas persevererà con il suo piano per manipolare la giovane Logan e far sì che diventi sua moglie. Beautiful anticipazioni: Brooke e Bill di nuovo vicini Nelle puntate americane della soap opera in onda prossimamente su Canale 5, vedremo Brooke sospettare del comportamento di Thomas. La donna noterà che il figlio di Ridge è troppo ossessivo nei confronti di Hope, oltre a manifestare strani scatti ... kontrokultura

