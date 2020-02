Beautiful anticipazioni: Zoe scopre la verità sulla figlia di Hope (Di lunedì 10 febbraio 2020) Beautiful - Kiara Barnes e Adain Bradley Il fatto che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) abbia adottato la figlia di Hope (Annika Noelle), creduta morta dalla ragazza, è ormai il fulcro della trame di Beautiful e questa settimana accadrà una cosa nuova, che sembrerebbe poter portare allo svelamento del misfatto: Zoe (Kiara Barnes) scoprirà tutta la verità e la sua prima intenzione sarà quella di rivelarla anche a Steffy. Peccato che finirà per ripensarci, come si evince dalle anticipazioni che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 Sally propone a Hope alcuni suoi disegni per Hope for the Future. Thorne chiede il divorzio a Katie, perchè pensa che ci sia un legame tra lei e Bill. Flo rivela la verità a Zoe, ovvero che Reese ha scambiato le due neonate per proteggerla. Katie si confida con Wyatt e cerca di giustificare Thorne, che è tornato in Europa ... davidemaggio

Spazio_Gossip : Anticipazioni Beautiful. Hope non è ancora pronta per tornare. - MariadeFilippi5 : Anticipazioni Beautiful. Hope non è ancora pronta per tornare. - ItaTvfan : Anticipazioni Beautiful. Hope non è ancora pronta per tornare. -