Basket, Qualificazioni Europei 2021: i convocati dell’Italia per le sfide a Russia ed Estonia, 15 azzurri a Napoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Nazionale Italiana di Basket scenderà in campo a Napoli il prossimo 20 febbraio per affrontare la Russia nelle Qualificazioni agli Europei 2021, tre giorni dopo trasferta a Tallinn per incrociare l’Estonia. Va precisato che gli azzurri sono già certi di partecipare alla prossima rassegna continentale in quanto un girone eliminatorio si svolgerà proprio entro i nostri confini. Il CT Meo Sacchetti ha convocato quindici giocatori, Andrea Pecchi è stato autorizzato a non partecipare al raduno di Napoli a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Si tratta di una formazione sperimentale con tanti giovani e nomi nuovi. Di seguito i convocati dell’Italia di Basket per il raduno di Napoli in vista delle sfide contro Russia ed Estonia nelle Qualificazioni agli Europei 2021. convocati ITALIA, Qualificazioni Europei Basket 2021: Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli ... oasport

OA_Sport : Basket, Qualificazioni Europei 2021: i convocati dell’Italia per le sfide a Russia ed Estonia, 15 azzurri a Napoli - sportface2016 : Qualificazioni #Eurobasket | Forfait di #Pecchia al raduno di Napoli per distorsione alla caviglia - Pianeta_Basket : RT @neis95: Romeo Sacchetti presente al PalaAgnelli di Bergamo per visionare Giordano Bortolani appena inserito nella lista dei 16 convocat… -