Basket, i pre-convocati degli Usa per Tokyo 2020. Dream Team con LeBron James, Paul George e Steph Curry (Di lunedì 10 febbraio 2020) USA Basketball ha rilasciato la lista dei 44 nomi tra i quali verranno scelti i 12 che comporranno il roster americano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A disposizione del leggendario coach Gregg Popovich c’è l’elenco di tutte le grandi superstar della NBA moderna, partendo da LeBron James e finendo con Damian Lillard, passando per Steph Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis e tanti altri. Di seguito i 44 nomi, in rigoroso ordine alfabetico: Bam Adebayo (Miami Heat) LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) Harrison Barnes (Sacramento Kings) Bradley Beal (Washington Wizards) Devin Booker (Phoenix Suns) Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) Jaylen Brown (Boston Celtics) Jimmy Butler (Miami Heat) Mike Conley (Utah Jazz) Stephen Curry (Golden State Warriors) Anthony Davis (Los Angeles Lakers) DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) Andre Drummond (Cleveland Cavaliers) Kevin Durant (Brooklyn ... oasport

RudiGhedini : RT @DaRonz82: Djordjevic pre Partizan: 'Domani partiamo dalla difesa, come sempre. Ho profondo rispetto per il club serbo, ha una fame di s… - DaRonz82 : Djordjevic pre Partizan: 'Domani partiamo dalla difesa, come sempre. Ho profondo rispetto per il club serbo, ha una… -