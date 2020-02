Barcellona, Messi a secco da tre giornate: ecco da quanto non accadeva (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lionel Messi non realizza da tre giornate: un periodo irrisorio ma che non accadeva da ben tre anni per l’argentino Lionel Messi non segna da tre giornate. Un periodo davvero irrisorio e che capita a qualsiasi attaccante ma che per quanto riguarda l’attaccante argentino non accadeva da ben tre anni. Il fenomeno argentino è rimasto a secco anche ieri sera, nella sfida vinta per 3-2 contro il Betis Siviglia. La striscia negativa in Liga, cominciata con il Valencia e proseguita con il Levante, è però in parte mitigata dagli assist, ben tre nel match disputato in Andalusia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

