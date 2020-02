Barbara d’Urso tira una frecciatina a Francesco Gabbani (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara d’Urso è da sempre una grande fan di Francesco Gabbani, da quando anni fa trionfò al Festival di Sanremo con il brano Occidentali’s Karma. Per questo motivo quando il cantautore toscano le ha chiesto di prender parte ad un VIDEOclip lei ha accettato. A tre mesi di distanza, in occasione di un servizio su lui a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe rivolgendosi proprio a Francesco Gabbani: “Francesco Gabbani, mi hai chiesto di partecipare al tuo VIDEOclip, io l’ho fatto col cuore e gratuitamente come sempre. Manco mi hai detto grazie. Mo gliel’ho detto. Ciao Gabbani”. Il Festival di Sanremo 2020 ci regala trash anche a giorni dalla sua fine. Non ci riprenderemo mai, già lo so. Barbara d’Urso: “Francesco Gabbani neanche grazie mi ha detto” Caro Francesco Gabbani, la nostra @carmelitadurso ha un ... bitchyf

