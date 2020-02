Barbara d’Urso punta il Festival di Sanremo: “Ecco chi saranno i miei primi due ospiti” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Era il 2014 quando Barbara d’Urso, intervistata dal settimanale Chi, per la prima volta dichiarò apertamente di voler condurre il Festival di Sanremo: “Condurrò il Festival di Sanremo. Me lo sento. Quando sarà il momento giusto, lo farò, Adesso sono troppo giovane però arriverà il momento e l’occasione. Conosco la pancia del pubblico. Il Festival di Fazio a me è piaciuto, però mi rendo conto che forse non era molto popolare. La gente vuole Al Bano. Io ho mandato come inviata per Domenica Live Loredana Lecciso, e ci volevano le guardie del corpo per proteggerla dall’affetto della gente”. Il desiderio lo espresse anche tre anni dopo, nel 2017, in occasione del suo sessantesimo compleanno, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni: “Cosa mi auguro? Di non smettere di lavorare fin quando non condurrò Sanremo. Ed anche di innamorarmi perdutamente di qualcuno”. E ... bitchyf

