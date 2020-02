Barbara D’Urso, Loredana Lecciso umilia Romina Power sul suo peso: “Appesantito da…” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Loredana Lecciso sgancia una frecciata alla Power Sabato sera con la vittoria di Diodato si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Domenica Barbara D’Urso ha approfittato dell’evento che si è svolto in questi giorni per invitare a Live Non è la D’Urso Loredana Lecciso. Con quest’ultima è altri ospiti hanno parlato di Al Bano e Romina Power. Ricordiamo che la storica coppia si è esibita sul palco dell’Ariston nella serata di lunedì interpretando un loro inedito. E proprio l’ex soubrette salentina, riferendosi alla quasi caduta del Maestro Carrisi si è lasciata sfuggire una battuta velenosa con la statunitense. Nello specifico la salentina ha detto che quella di Al Bano era solo una gag e forse era appesantito perché Romina si aggrappava a lui. In tutto questo Lady Cologno ha riso per la battuta della sua ospite. Barbara D’Urso ... kontrokultura

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - SofiaMessina27 : RT @francescaRSSN: Mara Venier: invita Bugo e gli fa cantare la SUA canzone a cappella pur non avendo preparato niente. Barbara D'Urso: in… - Laufan845 : RT @francescaRSSN: Mara Venier: invita Bugo e gli fa cantare la SUA canzone a cappella pur non avendo preparato niente. Barbara D'Urso: in… -