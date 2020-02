Barbara Alberti ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? “Dio bude***ne” (Di lunedì 10 febbraio 2020) GF Vip anticipazioni, Barbara Alberti ha detto una bestemmia? “Dio bude***ne” A poche ore di distanza dalla decima puntata del Grande Fratello Vip ecco scoppiare un nuovo caso che ha già infiammato gli animi in rete, e non solo. Cos’è successo? Barbara Alberti, parlando di un episodio del suo passato, pare abbia detto una bestemmia. Difatti la popolare scrittrice, a Serena Enardu e Pago, ha dichiarato senza indugio alcuno: “La preside incaz*atissima chiama e dice…Lei ha bestemmiato…Lei ha bestemmiato…Io? No, che ho detto? Dio bude***ne…” A quel punto la coppietta ha fatto una faccia strana dopo aver sentito questa sua esternazione. E allora l’intellettuale, accorgendosi dell’errore commesso, ha subito rivelato: “Oddio…” Davvero Barbara Alberti avrà bestemmiato al GF Vip? In effetti, senza fare tanti ... lanostratv

