Banche, lettera di Unicredit ai sindacati: confermati 6mila esuberi in Italia. I bancari: “Vuole fare utili sulla pelle dei lavoratori” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Unicredit prevede fino al 2023 6mila esuberi e la chiusura di 450 filiali in Italia, come anticipato nel piano presentato a dicembre. La conferma è contenuta nella lettera inviata lunedì ai sindacati nell’ambito dell’apertura della procedura. Il segretario generale della Federazione autonoma dei bancari Italiani, Lando Maria Sileoni, ha definito “inaccettabile” l’atteggiamento della banca, affermando che Unicredit vuole “fare utili sulla pelle dei lavoratori“. Nello spiegare i motivi del proprio piano, Unicredit ha evidenziato che si è assistito ad “una riduzione dell’operatività allo sportello (versamenti, bonifici, imposte, pagamenti e prelievi) di 20,3 milioni di operazioni (-55% rispetto ai 36,8 milioni di operazioni disposte nel 2016) registrando negli ultimi 12 mesi oltre 300 milioni di transazioni disposte su canali evoluti”. Nel ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Banche, lettera di Unicredit ai sindacati: confermati 6mila esuberi in Italia. I bancari… - 2631925 : gestire le nostre banche! A casa ho una lettera che dice che controlleranno i miei libri! Ho uno slogan che dovrebb… - guado77 : @granieri_gianlu @GiampaoloGalli @gzibordi 2011 è la data della svolta...paese in default e commissariamento uffici… -