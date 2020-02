Bambino di 6 anni si amputa la mano con il tosaerba: il “miracolo” dei chirurghi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un Bambino si è accidentalmente amputato la mano sinistra giocando con il tosaerba del padre. Ma i medici sono stati in grado di riattaccare l’arto in una “scrupolosa” operazione di sei ore. Un Bambino di quattro anni è tornato a muovere di nuovo le dita dopo che i medici gli hanno ricollegato l’intera mano, tagliata … L'articolo Bambino di 6 anni si amputa la mano con il tosaerba: il “miracolo” dei chirurghi NewNotizie.it. newnotizie

ADeLaurentiis : Scompare alla straordinaria età di 103 anni un’icona di Hollywood, Kirk Douglas. Pur bambino lo ricordo quando girò… - bambinogesu : Una giornata da piccoli #Masterchef In giuria a gustare i piatti c'erano i loro medici e infermieri. E alla fine??… - BNorcino : @TrumpDonaldone Bella risposta argomentata di un bambino di 11 anni. -