“Avete il coronavirus, andatevene dall’Italia” tre adolescenti minacciano gruppo di cinesi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Aggressione e insulti razzisti contro un gruppo di cittadini cinesi trentenni in piazza dei Consoli nel quartiere Tuscolano a Roma. Autori del gesto tre adolescenti, che hanno gridato loro contro "portate il coronavirus, andatevene dall'Italia". Uno di loro li ha minacciati brandendo una bottiglia rotta. fanpage

