Avellino | picchia gli anziani genitori | 43enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 43enne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nonché resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti si sono svolti nella nottata di ieri ad Avellino. Sul "112" giunge la segnalazione di una lite in famiglia: una pattuglia della Sezione Radiomobile viene quindi tempestivamente inviata all'abitazione segnalata dove un uomo, per futili motivi, stava aggredendo gli anziani genitori. Nonostante i ripetuti inviti a mantenere la calma il predetto, che già da tempo poneva in essere atti vessatori nei confronti dei familiari conviventi, anche alla presenza dei carabinieri continuava ad inveire contro il padre e la madre, ai quali causava delle lesioni giudicate rispettivamente con 5 e 10 giorni di prognosi. Con non poca fatica i carabinieri riescono a bloccare l'esagitato

