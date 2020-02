Attaccò Renzi al concerto: ora Pelù paga 20mila euro e si scusa - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Carlo Lanna Arrivato quinto al Festival di Sanremo, ora Pietro Pelù dovrà pagare una somma di 20mila euro in merito a una dichiarazione lanciata sul palco del concerto del Primo Maggio Appena 24 ore fa Piero Pelù ha infiammato il palcoscenico dell’Ariston con “Gigante”. Un inno rock che ha permesso all’ex frontman dei Litfiba di posizionarsi al quinto posto della classifica definitiva. Una vittoria però dolceamara per il celebre rocker italiano. Come ha riportato Il Corriere, l’artista in gran segreto e poco prima della sua apparizione al Festival di Sanremo, avrebbe firmato un accordo legato a un vincolo di segretezza, con il quale risarcisce l’ex premier Matteo Renzi con venti mila euro. La vicenda giudiziaria che Piero Pelù ha dovuto affrontare, fa riferimento a un fatto accaduto nel 2014, durante il concerto del Primo Maggio. In quel contesto aveva lanciato una piccola ... ilgiornale

MattiaSavoia : RT @jimmomo: Ma chi ha creduto alla conversione garantista di Renzi? Nessuno ricorda la richiesta di dimissioni della Cancellieri (senza ne… - stegian67 : RT @jimmomo: Ma chi ha creduto alla conversione garantista di Renzi? Nessuno ricorda la richiesta di dimissioni della Cancellieri (senza ne… - gianpaolomartel : RT @jimmomo: Ma chi ha creduto alla conversione garantista di Renzi? Nessuno ricorda la richiesta di dimissioni della Cancellieri (senza ne… -