Attacco Jihadista | almeno 30 persone uccise | la situazione

Attacco Jihadista in Nigeria, 30 morti il bollettino finora Il portavoce del governo locale Ahmad Abdurrahman Bundi, ha parlato di un Attacco Jihadista in un villaggio vicino alla capitale dello stato del Borno, Maiduguri, in Nigeria. Da quanto si evince da media autorevoli locali, il bollettino è attualmente di 30 persone uccise e di molte

