Ashley Young entusiasta: «All’Inter mi sto godendo ogni minuto. Sul Derby…» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ashley Young ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica TalkSPORT, l’indomani del Derby vinto Ashley Young ha parlato ai microfoni di TalkSport all’indomani del Derby vinto contro il Milan. Ecco le parole dell’esterno inglese. INTER – «Non c’è nulla di strano. Volevo una nuova sfida e la sto vivendo, e qui mi sto davvero godendo ogni minuto. Vincere il derby è stata una sensazione incredibile e sono felice che abbiamo ottenuto i tre punti». DERBY – «Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere partite, e vincere nel derby di Milano come abbiamo fatto noi è una sensazione incredibile. Non credo ci sia qualcosa di meglio. Potevate intuirlo anche nel modo in cui abbiamo esultato al termine della partita, dopo aver dimostrato quale forza e quale carattere abbiamo. Perché andare sotto per 2-0 e poi vincere in quel modo è la dimostrazione ... calcionews24

