Ascolti Tv | ecco quanto ha fatto la nuova puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera su Canale 5 Barbara d'Urso è tornata con una nuova puntata di Live Non è la d'Urso che ha avuto come ospiti Nina Moric, Morgan ed il fidanzato di Antonella Elia. La quarta puntata è stata seguita da 2.748.000 telespettatori pari ad uno share del 16,65%; mentre su Rai Uno la terza puntata della fiction Come Una Madre ha fatto 5.034.000 telespettatori pari ad uno share del 19,92%. Barbara d'Urso, l'obiettivo di share "Mi ha chiamato Piersilvio e mi ha chiesto di andare in onda la domenica sera, la serata più difficile di Mediaset. Io volevo restare al mercoledì, ma sono aziendalista ed ho accettato. Mi ha chiesto di portare a casa almeno l'11 o il 12% di share". Live Non è la d'Urso Ascolti terza stagione 1^ puntata: 2.502.000 telespettatori (14,06% di share) 2^ puntata: 2.444.000 telespettatori (13,01% di share) 3^ puntata: 2.450.000

