Ascolti tv di domenica 9 febbraio: dove c’è Sanremo c’è share (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sulla scia del Festival di Sanremo (e delle polemiche che porta con sé) i dati Auditel di domenica 9 febbraio confermano l’interesse dei telespettatori per la manifestazione canora conclusasi sabato notte. Lo Speciale Sanremo di domenica In Il dato più alto di ieri riguarda infatti Mara Venier e la sua puntata di domenica In ‘Speciale Sanremo‘, in onda nel pomeriggio su Rai 1. La conduttrice veneta ha infatti intrattenuto una media di 6.017.000 spettatori, pari al 33.80% di share nella prima parte. Nella seconda parte totalizza 5.075.000 pari al 30.08% di share e nella terza 5.024.000 pari al 28.70% di share. I dati sono il risultato anche degli ospiti della trasmissione, ovvero tutti i 23 cantanti big del Festival (senza Bugo e Morgan) e il cantante vincitore della sezione Nuove Proposte, Leo Gassmann. Morgan racconta la sua versione a Barbara d’Urso E non è un caso ... thesocialpost

davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020· Dato monstre per il finale di Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.… - _im_aunicorn_ : RT @INLOVEWITHDS: MARA che ringrazia con questa foto per gli ascolti di Domenica in Onestamente ti capisco - INLOVEWITHDS : MARA che ringrazia con questa foto per gli ascolti di Domenica in Onestamente ti capisco -