Ascolti tv 9 febbraio: Vanessa Incontrada mette sotto Barbara D’Urso, vola Mara Venier con Domenica In Sanremo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 9 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa la fiction Me una madre con Vanessa Incontrada. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Rewind di Lady Cologno. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di domenica 9 febbraio 2020 Su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.13 – la fiction Come una Madre ha conquistato 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share. Canale 5, Live – Non è la D’Urso – dalle 21.49 all’1.25 – ha raccolto davanti al video ... kontrokultura

