Architetto e donna? Sì, eccone dieci fra le migliori in Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Benedetta Tagliabue Benedetta Tagliabue Guendalina Salimei Laura AndreiniLaura AndreiniTeresa SapeyTeresa SapeyMaria Alessandra SegantiniPaola Gatti Maria Giuseppina Grasso CannizzoLucia Celle ed Elisabetta Zanasi GabrielliIsotta CortesiSimona Della Rocca e Valeria BruniFate un esercizio mentale per noi. Nel più breve tempo possibile nominate tre architetti/e famosi/e. Siamo abbastanza certi che abbiate nominato tre nomi maschili: forse Renzo Piano, magari Massimiliano Fuksas, Carlo Ratti o Stefano Boeri. Insomma, i nomi che ricorrono maggiormente anche sui mezzi di informazione. È incredibile, come tutti gli archistar Italiani siano uomini. Questo fatto stupisce maggiormente se si considera che nelle università le studentesse di Architettura sono grossomodo numerose quanto i colleghi maschi; e fra gli iscritti all’Ordine degli architetti la differenza numerica fra i due generi è ... vanityfair

