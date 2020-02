Appalti e camorra, sequestro da 6,5 milioni di euro a imprenditori vicini al clan dei Casalesi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al centro dell’inchiesta imprenditori casertani attivi in diversi settori e ritenuti contigui al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. La Dia di Napoli ha notificato tre decreti di confisca, emessi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Caserta, nei confronti di un 53enne, un 38enne, un 74enne, un 69enne e 43enne. Si tratta di imprenditori casertani attivi in diversi settori (edile e tecnologico) ritenuti contigui al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. Le indagini svolte dalla Dia hanno consentito non solo di ricostruire il loro assetto patrimoniale, ma anche di delineare la loro “pericolosità qualificata”, derivante dai rapporti emersi con il clan nel settore della gestione degli Appalti all’interno dell’Azienda ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. I decreti di confisca, che seguono quelli di sequestro ... 2anews

mzuppy : RT @concentrazione: #camorra Appalti in ospedale e clan dei Casalesi, confiscati beni per oltre 6,5 milioni a 5 imprenditori casertani http… - nessunoindietro : RT @concentrazione: #camorra Appalti in ospedale e clan dei Casalesi, confiscati beni per oltre 6,5 milioni a 5 imprenditori casertani http… - concentrazione : #camorra Appalti in ospedale e clan dei Casalesi, confiscati beni per oltre 6,5 milioni a 5 imprenditori casertani… -