Antonella Mosetti sauna bollente, fuori di seno in costume: il VIDEO da censura (Di lunedì 10 febbraio 2020) Antonella Mosetti continua ad ammaliare i suoi follower con degli scatti e dei VIDEO che fanno letteralmente impazzire i seguaci. La 41enne dal fisico statuario non teme il tempo che passa, ed infatti con lei pare essere stato decisamente clemente: fisico mozzafiato e curve esplosive, la showgirl pare essere scesa a patto col diavolo. Antonella Moselli il VIDEO mentre fa la sauna Recentemente, l’ex ragazza di Non è la Rai, ha postato sul suo profilo Instagram che conta più di 560.000 follower, un VIDEO da censura. Antonella appare intenta a fare una sauna con indosso un costume che non lascia molto spazio all’immaginazione. I suoi follower si sono complimentati con lei per la sua avvenenza, che nel corso del tempo non è mai sfiorita. (Continua dopo il VIDEO) View this post on Instagram <img ... kontrokultura

KontroKulturaa : Antonella Mosetti sauna bollente, fuori di seno in costume: il VIDEO da censura - - Sashka1001 : Antonella Mosetti nella vasca è troppo hot! Ma fatemi il piacere sono tutte uguali e plastificate da sembrare bamb… - GenovaOn : Antonella Mosetti è stata derubata e manda un messaggio al rapinatore -