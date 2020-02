Antonella Elia tradita dal fidanzato? Il responso della macchina della verità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Durante la puntata del 9 febbraio 2020 di Live: Non è la D’Urso, il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è sottoposto alla temutissima macchina della verità. Lo scopo dell’uomo era di convincere tutti, specialmente la sua fidanzata chiusa nella casa del Grande Fratello VIP, che non vi è stato alcun tradimento. Le risposte date in studio, in diretta, sembrano però smentirlo. Delle Piane, dunque, attacca la D’Urso definendo la macchina della verità “una buffonata”. Le foto di Pietro Delle Piane con l’ex fidanzata Lo scoop è stato svelato durante l’ultima puntata del GF VIP dove Antonella Elia si trova in qualità di concorrente. Alla donna sono state mostrate alcune fotografie che mostrano il fidanzato in compagnia di una misteriosa bionda. Questa è risultata essere, poi, l’ex fidanzata dell’uomo, Fiore Argento, sorella di ... kontrokultura

trash_italiano : IL COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA PENSA CHE BARBARA ABBIA MANOMESSO LA MACCHINA DALL'ALABAMA #noneladurso - trash_italiano : IL COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA INCASTRATO DALLA MACCHINA DELLA VERITÀ DALL'ALABAMA. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA VS COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA #noneladurso -