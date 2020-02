Antonella Clerici dopo Sanremo medita nella cucina di casa e mostra le foto più belle del festival (Foto) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da Arquata Scriva una bellissima immagine di Antonella Clerici, nessun abito da sogno come quello indossato per il festival di Sanremo ma abbigliamento comodo mentre in cucina si rilassa leggendo, studiando, meditando (foto). Uno scatto rubato nella sua casa nel bosco, nella sua cucina. Tutto così rilassante ma è quel “meditando” che già ci fa immaginare grandi progetti, altri programmi, nuove idee di Antonella Clerici. Il successo di Sanremo 2020 è anche il suo successo, la soddisfazione che lo share sia arrivato alle stelle quando è entrata lei perché il suo pubblico non aspettava altro. Lacrime di soddisfazione in conferenza stampa con le parole del nuovo direttore di Rai 1 e poi gli amici a cui dire grazie: Amadeus e Fiorello. Tutti attendono di conoscere le novità che riguardano Antonella. “Oggi relax nel mio bosco leggendo, studiando, meditando”. Antonella Clerici LE SUE foto PIU’ ... ultimenotizieflash

