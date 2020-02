Antidolorifico ritirato dalle farmacie: l’avviso di AIFA [MARCA e LOTTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Noto Antidolorifico ritirato dalle farmacie: l’avviso arriva da AIFA e si riferisce a un diffuso farmaco anti emicrania, utilizzato per combattere il mal di testa. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha optato per il ritiro dalle farmacie di 3 lotti delle supposte VIRDEX. Il problema deriva da un alterato aspetto delle supposte che presentavano anche colorazione anomala. I lotti in questione sono: – VIRDEX 2 mg/100 mg/250 mg supposte LOTTO 19036, scad 03/2021 AIC 012437048 della ditta FULTON MEDICINALI SPA; – VIRDEX 0,5 mg/100 mg/250 mg supposte lotti 19004 scad 01/2021 e 19065 scad 05/2021 AIC 012437036 della ditta FULTON MEDICINALI SPA.L'articolo Antidolorifico ritirato dalle farmacie: l’avviso di AIFA MARCA e LOTTO Meteo Web. meteoweb.eu

