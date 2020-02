Anticipazioni GF Vip, Andrea Montovoli ammette un errore: “Me ne pento” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Andrea Montovoli si pente di aver nominato Fabio Testi al Grande Fratello Vip: l’amara confessione Uno degli argomenti più discussi in queste ultime ore nella casa del GF Vip è sicuramente la nomination di stasera. E tra i concorrenti a rischio eliminazione c’è anche il popolare attore Fabio Testi. Quest’ultimo, la scorsa settimana, è stato votato in massa dagli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, tra i quali anche Andrea Montovoli. Ed è stato proprio lui a dichiarare la scorsa notte a Patrick Pugliese di aver capito l’errore commesso nell’averlo votato. Tuttavia il concorrente del Grande Fratello Vip, in qualche modo, si è giustificato, asserendo di averlo votato perchè ha pensato, erroneamente, che nessuno avrebbe fatto il suo nome. Anticipazioni GF Vip, Andrea Montovoli sulla nomination di stasera: “Spero non esca Fabio ... lanostratv

zazoomblog : Grande Fratello Vip 4: anticipazioni puntata del 10 febbraio 2020 - #Grande #Fratello #anticipazioni - zazoomnews : Grande Fratello Vip anticipazioni puntata 10 Febbraio: un concorrente vuole abbandonare. Ecco chi - #Grande… - italiaserait : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 10 Febbraio: un concorrente vuole abbandonare. Ecco chi… -