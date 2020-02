Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 17-23 Febbraio 2020: Zoe Scopre che Phoebe è Beth! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 17 a domenica 23 Febbraio 2020: Thorne parte, Bill rivuole Katie. Zoe Scopre la vera identità di Phoebe… Anticipazioni Beautiful: pressata e messa alle strette da Zoe, Flo confessa che la madre di Phoebe è in realtà Hope Logan! Thorne parte alla volta di Parigi e Wyatt Scopre che il matrimonio tra il Forrester e Katie è finito! Nel frattempo, Justin sprona Bill Spencer a riconquistare la ex moglie e lui non sembra affatto dispiaciuto all’idea! Zoe farà una scoperta che potrebbe portare Steffy e Hope ad apprendere la verità sulla falsa dipartita di Beth Spencer! E’ quanto rivelano le Anticipazioni Beautiful, inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 17 Febbraio a domenica 23 Febbraio 2020 che annunciano grandi colpi di scena. Sappiamo che Thorne volerà alla volta di Parigi lasciando Katie basita ed incredula. ... uominiedonnenews

