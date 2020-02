Annegret Kramp-Karrenbauer, erede della Merkel, rinuncia alle elezioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) La decisione è stata commentata come chiara conseguenza della grande debolezza della sua leadership, divenuta evidente nel caso Turingia. Angela, leader di ferro in grado di guidare la Germania in questi anni difficili, è rimasta senza eredi. Annegret Kramp-Karrenbauer ha rinunciato alla cancelleria con tanto di frecciatina alla cancelliera: “Per me presidenza e candidatura devono rimanere … L'articolo Annegret Kramp-Karrenbauer, erede della Merkel, rinuncia alle elezioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

