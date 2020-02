Andrea Montovoli del GF Vip preoccupato per la fidanzata: “Ho le paranoie” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli sulla fidanzata confessa: “Ho mille paranoie” Poco fa Andrea Montovoli, impegnato a fare la sauna con Paolo Ciavarro al GF Vip, si è sfogato. Difatti il giovane attore del reality show vip condotto da Alfonso Signorini non ha fatto mistero di essere molto preoccupato in questi ultimi giorni per via del silenzio assordante da parte della fidanzata: “Questo suo strano silenzio inizia a preoccuparmi…Mi sto facendo molte paranoie…” Difatti Andrea Montovoli pare davvero non darsi pace dal fatto che il Grande Fratello Vip, fino a questo momento, non gli abbia mai fatto avere neppure una lettera dalla sua misteriosa ragazza, tanto che ormai pare essersi quasi rassegnato nel non avere sue notizie: “Non ci spero più se no ci rimango male, mi basterebbe una lettera, non chiedo la luna, perché altrimenti mi vengono le ... lanostratv

Claudia45554788 : Io che trovo sexy pure la pianta del piede di Andrea Montovoli! Forse ho qualche problema! #gfvip - iremma7 : RT @LuluBluejack: Fernanda a Barbara: Pensa se dovessi decidere se nominare Andrea o Paolo. Non ci riuscirei mai sono quelli con cui ho leg… - iremma7 : RT @Fabiolagas91: Patrick: “Andrea è l’unico che mi capisce”. ??Non aggiungo altro! Si sostengono a vicenda! #GFVIP #patrick #montovoli http… -