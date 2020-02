Amedeo Pagani: marito, Barbara Alberti, lavoro, chi è? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amedeo Pagani è un produttore cinematografico e sceneggiatore nato in Etiopia ad Addis Abeba il 30 novembre 1940. Ha 79 anni, nel 2020 ne compie 80. E' del segno zodiacale del Sagittrario. Ha studiato alle scuole superiori, successivamente si è iscritto all'università nella facoltà di giurisprudenza, laureandosi. La sua voglia di cinema è venuta fuori soprattutto agli inizi degli anni '70 entrando d'ufficio nel mondo del grande schermo scrivendo sceneggiature per pellicole di alto livello, un talento che gli dà possibilità di salire di livello, diventando persino produttore cinematografico. Ha avuto modo di lavorare con Marcello Mastroianni. Tra i tanti riconoscimenti nel 1991 ha vinto un Golden Globe, mentre nel 2000 si è aggiudicato un David di Donatello come miglior produttore oltre ad essere stato nominato per un altro film intitolato Lo sguardo di Ulisse 4 anni prima, nel ... blogo

