Amazzonia, anche l’Italia nella scuola che sradica l’analfabetismo. E che ora è costretta a chiudere (Di lunedì 10 febbraio 2020) di Silvia Zaccaria Ultimamente il Presidente della Repubblica ha concesso una onorificenza a una nostra connazionale cooperante in Amazzonia a cui, secondo la motivazione del premio, si deve “la prima generazione di bambini non analfabeti, il contrasto all’esodo urbano e alla povertà” in una zona remota di quella foresta balzata nuovamente agli onori della cronaca dopo la stagione degli incendi. Questi obiettivi possono essere realizzati in verità solo con un lungo lavoro di sensibilizzazione. Lavoro che anche altri volontari portano avanti da tempo sul campo ma che non può, da solo, contrastare la distruzione e l’abbandono della foresta e la perdurante situazione di esclusione socio-economica dei suoi abitanti senza un vero cambiamento culturale dal basso. Bisogna andare indietro alla fine degli anni ’80 e ai primi anni ’90, quando l’Amazzonia attira l’attenzione dell’opinione ... ilfattoquotidiano

