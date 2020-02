“Amaranto”: viaggio nel cinema del reale con le registe (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 20.30 al cinema Academy Astra, per la rassegna “AstraDoc – viaggio nel cinema del reale”, arriva “Amaranto” (Italia, 2018) di Emanuela Moroni e Manuela Cannone. Il film è stato premiato come miglior documentario al Roma Independent Film Festival (RIFF) nel 2018. Alla serata, organizzata da Arci Movie, Parallelo 41 Produzioni, Coinor e Università “Federico II” con il patrocinio del Comune di Napoli, saranno presenti le registe, interverrà da Francesca Ferro, Direttrice di Legambiente Campania. Amaranto è un viaggio che racconta le fasi della vita di un uomo attraverso le scelte che evadono dagli schemi convenzionali: dalla nascita, alla formazione, passando per le scelte lavorative, fino ad arrivare alla vecchiaia. A guidarci sono le storie di coloro che hanno deciso di cambiare rotta e hanno intrapreso ... anteprima24

