Amadeus 24 ore dopo la finale di Sanremo: “Mi hanno detto Fai Rumore: era quello che volevo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amadeus ha scritto la prima pagina di Leggo a 24 ore di distanza dalla finale del Festival di Sanremo che ha visto il trionfo di Diodato. “È stato il Sanremo che volevo. quello che ho sempre sognato. Fin da quando ero bambino e poi, negli anni a seguire, quando ho fatto il deejay nelle radio e il presentatore in tv. È stato il Festival, prima di tutto, della musica, con un panorama di generi ampissimo che credo abbia accontentato ogni tipo di pubblico. È stato, per me, anche il festival di quei sani sentimenti che fanno parte della vita di tutti noi. Come l’amicizia, importante e vera, di Rosario Fiorello e tanti altri. Avrei dovuto fare un’altra puntata solo per dire grazie a tutti, dentro e fuori la Rai, che mi hanno dimostrato un affetto oltre ogni aspettativa (e sarebbe stata, credetemi, la puntata più lunga). Sentimenti intimi come la famiglia: avere ogni sera in ... bitchyf

Profilo3Marco : RT @tg2rai: #Sanremo2020 , i 2 mattatori #Amadeus e @Fiorello si accreditano come la coppia vincente del festival, con momenti di grande mu… - Profilo3Marco : RT @tg2rai: #Sanremo2020 . Ascolti record anche nella serata finale. La gioia di #Diodato: 'Felice e stralunato'. #Amadeus e @Fiorello copp… - ciaobenja : Amadeus: “domani dormirò 15 ore di fila” anche io Amadinho anche io #Sanremo2020 -