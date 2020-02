Alternanza scuola-forze armate : l'ora dello studente-guerriero. – forze armate : Bunker e depositi dove sono stoccate le testate nucleari della superpotenza a stelle e strisce. Gli scali aerei da dove decollano quotidianamente cacciabombardieri e droni per sorvegliare e colpire. Gli approdi dove sostano le portaerei e i sottomarini zeppi di armi e reattori atomici. Le caserme dove si formano i professionisti della guerra globale e permanente. I poligoni devastati da mezzo secolo di test dei più spregiudicati sistemi di ...

Studente in Alternanza scuola-lavoro ferito gravemente : «Manodopera senza diritti e sicurezza» : Era la mattina del 6 febbraio quando un diciassettenne di Genola, nel Cuneese, è rimasto gravemente ferito in un’azienda locale di trattori e macchine agricole, dove era impegnato come stagista nell’ambito delle iniziative previste dall’alternanza scuola-lavoro. Il giovane, Studente della scuola di formazione professionale Afp di Verzuolo, è rimasto schiacciato da un cancello che si trova sul retro dello stabilimento. Sulle ...