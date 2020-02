Allerta meteo Protezione Civile | Ciara colpisce ancora | burrasche su Mar Ligure e

Meteo - scatta l’Allerta su Milano e Monza : vento forte in arrivo e pericoli : scatta l’allerta Meteo per vento forte in Lombardia nelle province di Milano e Monza per la giornata di martedì 11 febbraio. Sono previsti forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1.500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2.000 metri. Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a ...

Allerta meteo Roma e Lazio - domani vento forte e mareggiate nonostante il caldo : Allerta vento a Roma e nel Lazio. A partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 24/36 ore, sulla capitale e nelle province soffieranno venti molto forti, con mareggiate sulle coste esposte. Questo nonostante siano previste temperature molto alte che sfioreranno i venti gradi. Timore per l'eventuale crollo di alberi.Continua a leggere

Allerta meteo nel Centro-Sud : le zone a rischio maltempo : La Protezione Civile lancia l’Allerta meteo nel Centro-Sud Italia: ecco le zone più a rischio per il maltempo Dopo un mese di belle giornate soleggiate e di clima primaverile, ora si attendono bruschi cali delle temperature e piogge abbondanti nelle zone del Centro-Sud dell’Italia. Già da lunedì 10 febbraio e per almeno i prossimi tre […] L'articolo Allerta meteo nel Centro-Sud: le zone a rischio maltempo proviene da ...

Allerta meteo a Napoli - la decisione del comune su scuole e parchi : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – scuole e cimiteri aperti, parchi chiusi. Questa la decisione del comune di Napoli dopo l’Allerta meteo diramata dalla Protezione civile. L’amministrazione napoletana raccomanda “di seguire attentamente le norme comportamentali in caso di vento, riportate sul sito web del comune“. L’avviso, valevole dalle ore 16 di lunedì 10 febbraio fino alle 22 di domani (martedì 11 ...

Allerta meteo Napoli : domani forte vento - parchi chiusi : parchi chiusi domani a Napoli, mentre scuole e cimiteri resteranno aperti: lo rende noto il Comune, sulla base dell’avviso di Allerta per forti raffiche di vento emesso emesso dalla protezione civile regionale, valido dalle 16:00 di oggi lunedì 10 febbraio e fino alle 22:00 di domani, martedì 11. In una nota, il Comune di Napoli “raccomanda di seguire attentamente le norme comportamentali in caso di vento, riportate sul sito ...

Allerta meteo Napoli - parchi chiuse e scuole aperte martedì 11 febbraio : Allerta meteo Napoli: dopo l’avviso emesso dalla Protezione civile regionale, arriva la decisione di Palazzo San Giacomo su parchi e scuole. A Napoli domani parchi cittadini chiusi, cimiteri e scuole aperte. A comunicarlo il Comune dopo l’avviso di Allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale – di colore verde per rischio idrogeologico – valido dalle 16 di oggi alle 22 di martedì. Previste possibili forti ...

Allerta meteo Lazio : criticità gialla per vento da oggi per 36 ore : Allerta gialla per vento sul Lazio dal tardo pomeriggio di oggi e per 36 ore. Lo comunica la Protezione civile del Lazio parlando dell’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con l’indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, lunedi’ 10 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sulla regione venti da forti a burrasca occidentale, specie sui settori costieri, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei ...

Napoli - Allerta meteo : attenti agli alberi. Domani parchi chiusi (ma scuole aperte) : A Napoli Domani parchi cittadini chiusi, cimiteri e scuole aperte. A comunicarlo il Comune dopo l’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale – di colore verde per rischio idrogeologico – valido dalle 16 di oggi alle 22 di martedì. Previste possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata, sulle zone costiere e sulle isole. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste ...

Allerta meteo - onda di tempesta sull’Italia : nuovo avviso della protezione civile - “venti di burrasca e forti mareggiate soprattutto al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Il nostro Paese è lambito dalla vasta e profonda area di bassa pressione presente sull’Europa Centro-settentrionale. Ne consegue un intenso flusso occidentale in quota che sta determinando un generale rinforzo della ventilazione, più significativo a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Allerta meteo Milano e Lombardia : martedì 11 febbraio vento forte e raffiche oltre i 100 km orari : Allerta meteo arancione per il rischio di vento forte a Milano e in gran parte della Lombardia nella giornata di domani, martedì 11 febbraio. La protezione civile della Lombardia ha diramato un avviso per il rischio di danni provocate dalle raffiche, che potrebbero superare i 100 chilometri orari, con il rischio di crollo d’impalcature, cartelloni, alberi e coperture delle abitazioni.Continua a leggere

Allerta meteo Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : Allerta meteo Napoli, l'amministrazione comunale ha monitorato da subito la situazione e ha disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre scuole e cimiteri saranno regolarmente aperte.Continua a leggere

Meteo Campania - scatta l’Allerta per vento forte e mareggiate : Meteo Campania: la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta per venti forti e mare agitato valevole a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 di domani. Meteo Campania | La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’allerta Meteo per venti forti e mare agitato valevole a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 di domani. L’avviso riguarda le zone 1,2,3,4,5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area ...

Allerta meteo Toscana : ancora vento e mareggiate : ancora vento e mareggiate fino a domani, martedì 11 febbraio, in Toscana. In particolare, dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, il mare sarà molto agitato al largo a nord dell’Elba e sulla costa centrale, molto mosso o agitato altrove. Il vento soffierà con forti raffiche da ovest e sud ovest sulla costa centrale, sui crinali appenninici e sottovento rispetto ai crinali. A questo si associano deboli piogge ...

Allerta meteo Piemonte : vento forte in montagna - dal pomeriggio anche in pianura : Un intenso flusso di correnti occidentali in quota sta investendo l’Europa centro-occidentale e determinerà un marcato aumento della ventilazione sul Piemonte fino a domani pomeriggio: lo spiega Arpa regionale in una nota. Sono attesi venti forti in montagna, con raffiche anche molto forti sulle Alpi Cozie e sulle Marittime, con condizioni di foehn che, dalle vallate alpine occidentali, tenderanno progressivamente ad interessare le prime ...