Allerta Meteo Napoli: domani forte vento, parchi chiusi (Di lunedì 10 febbraio 2020) parchi chiusi domani a Napoli, mentre scuole e cimiteri resteranno aperti: lo rende noto il Comune, sulla base dell’avviso di Allerta per forti raffiche di vento emesso emesso dalla protezione civile regionale, valido dalle 16:00 di oggi lunedì 10 febbraio e fino alle 22:00 di domani, martedì 11. In una nota, il Comune di Napoli “raccomanda di seguire attentamente le norme comportamentali in caso di vento, riportate sul sito web del Comune e che ad ogni buon conto si trascrivono qui: – Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; – Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi ... meteoweb.eu

