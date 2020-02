Allerta meteo Milano e Lombardia: martedì 11 febbraio vento forte e raffiche oltre i 100 km orari (Di lunedì 10 febbraio 2020) Allerta meteo arancione per il rischio di vento forte a Milano e in gran parte della Lombardia nella giornata di domani, martedì 11 febbraio. La protezione civile della Lombardia ha diramato un avviso per il rischio di danni provocate dalle raffiche, che potrebbero superare i 100 chilometri orari, con il rischio di crollo d’impalcature, cartelloni, alberi e coperture delle abitazioni. fanpage

patriziarutigl1 : RT @rep_napoli: Campania, allerta meteo per venti forti e mare agitato: parchi chiusi, scuole aperte [aggiornamento delle 15:35] https://t.… - mbbelluco : RT @Agenzia_Dire: Ancora #maltempo al Centro-Nord. In arrivo venti di burrasca. -