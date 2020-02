Allerta Meteo Emilia-Romagna: attese raffiche di vento fino a 74 km/h (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Nelle prime 6-8 ore della giornata di martedì 11 febbraio è prevista una ventilazione sud-occidentale sulle seguenti aree: crinale appenninico centro-orientale, colline romagnole, zona costiera meridionale. Le raffiche stimate raggiungeranno i 62-74 Km/h (scala Beaufort 8) con i fenomeni in attenuazione a partire dalla tarda mattinata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per vento valida dalle “dalle 00:00 del 11 febbraio 2020 fino alle 00:00 del 12 febbraio 2020“. “Allerta GIALLA per vento per le province di BO, RA, FC, RN“.L'articolo Allerta Meteo Emilia-Romagna: attese raffiche di vento fino a 74 km/h Meteo Web. meteoweb.eu

