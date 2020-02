Allerta Meteo Campania: criticità per venti forti e mare agitato (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’Allerta Meteo per venti forti e mare agitato valida a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 di domani. L’avviso riguarda le zone 1,2,3,4,5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele) con qualche differenza.I venti saranno generalmente forti dai quadranti occidentali. Le aree maggiormente interessate saranno quelle appenniniche della Campania centro-settentrionale dove si prevedono “venti forti da Ovest-Sud-Ovest con locali raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domani, 11 febbraio“. Sulla fascia costiera, con particolare riferimento alle Isole del Golfo e alle coste esposte “possibili forti raffiche dai quadranti ... meteoweb.eu

