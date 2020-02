Allerta maltempo al Centro-Sud. In arrivo venti di burrasca e mareggiate lungo le coste (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il nostro Paese è lambito dalla vasta e profonda area di bassa pressione presente sull’Europa Centro-settentrionale. Ne consegue un intenso flusso occidentale in quota che sta determinando un generale rinforzo della ventilazione, più significativo a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal tardo pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Lazio, specie settori costieri, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici. mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Allerta maltempo al Centro-Sud. In arrivo venti di burrasca e mareggiate lungo le coste LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

