Allenatore SPAL, arriva l’ufficialità: Luigi Di Biagio è il nuovo tecnico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Allenatore SPAL, arriva il comunicato ufficiale della società: Luigi Di Biagio firma per sei mesi, fino a giugno 2020 La SPAL ha comunicato il nuovo Allenatore. Dopo l’esonero di mister Semplici la società biancazzurra ha affidato la panchina a Luigi Di Biagio, ex tecnico della nazionale under 21. Come già anticipato, l’accordo è stato trovato fino al termine della stagione. Ecco il comunicato ufficiale: «S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio. Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex centrocampista di Roma, Inter, Brescia, Foggia e Nazionale Azzurra, Di Biagio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Il neo Allenatore SPALlino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro ... calcionews24

