Alena Seredova non avrei mai pensato di diventare di nuovo mamma (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ex modella Alena Seredova a “Verissimo”, ha parlato per la prima volta in tv del bimbo o della bimba che aspetta dal suo compagno Alessandro Nasi: “Ho un patto con miei figli, non svelare il s..sso del bebè fino alla sua nascita”, spiega. Già mamma di David Lee e Louis Thomas, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, la modella ceca racconta a Silvia Toffanin la sua gioia dell’essere incinta di nuovo e inaspettatamente. Nell’intervista Alena racconta: “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”. E prosegue: “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo ... musicaetesti.myblog

