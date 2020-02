Al carnevale di Viareggio sfila anche il carro per Greta Thunberg (Di lunedì 10 febbraio 2020) Greta con il suo inconfondibile impermeabile giallo tiene tra le mani il nostro pianeta, circondata dai personaggi del Mago di Oz. A Viareggio i carri del carnevale (uno dei più famosi d’Italia) hanno reso omaggio alla lotta per l’ambiente e alla sua paladina Greta Thunberg. La diciassettenne svedese, in versione extra-large di cartapesta, ha sfilato per le strade della cittadina toscana sul carro Home sweet home. Quello con Greta Thunberg non è stato l’unico carro dedicato all’emergenza climatica sulla Terra durante i festeggiamenti di domenica 9 febbraio. Un secondo, addobbato con grandi tigri, ha ricordato la necessità della salvaguardia degli animali. Tra gli altri rimandi all’attualità del carnevale viareggino, noto per l’ironia e la critica con cui tratta i temi più caldi, i carri coloratissimi dedicati alle politiche di Matteo Salvini e Luigi di Maio, all’opposizione alla corrida ... wired

