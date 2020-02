Air Italy in rosso, convocati i soci: ipotesi liquidazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Sono stati convocati i soci di Air Italy per discutere del futuro della compagnia. L’ipotesi più probabile sembra essere quella della liquidazione. MILANO – convocati i soci di Air Italy per un’assemblea straordinaria. La compagnia aerea ha deciso di mettere in calendario una riunione per decidere il proprio futuro. L’ipotesi più probabile, secondo le ultime indiscrezione, sembra essere quella di una liquidazione in bonis della società viste le perdite registrate nel 2019 (un buco di quasi 200 milioni di euro). Difficile, al momento, ipotizzare una ricapitalizzazione visto che tutti i tentativi fatti sono andati a vuoto per questioni economiche. Le certezze le avremo solo domani dopo l’assemblea straordinaria. I tentativi falliti I tentativi non andati a buon fine sono stati diversi in questi ultimi mesi. Da Aga Khan ad Alix Partner, molte le ... newsmondo

repubblica : Air Italy in profondo rosso convoca i soci. Sul tavolo c'è l'ipotesi di liquidazione [aggiornamento delle 20:54] - Corriere : La lunga crisi di Air Italy, spunta l’ipotesi della liquidazione - SanXiuS : @Maxfri86 @GFI65 @Francstaccioli eh già, penso che domani scopriremo tante cose. come per la mia compagna che deve… -