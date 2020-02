Air Italy in profondo rosso: c’è il rischio liquidazione. Cosa sta succedendo (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'ex Meridiana, ora controllata dall’Aga Khan che nel capitale ha anche Qatar Airways al 49%, ha chiuso in pesante perdita l’esercizio 2019, un buco che secondo le indiscrezioni potrebbe essere di 200 milioni di euro, e domani ha convocato i soci per un’assemblea che, sulla carta, potrebbe avere anche l’ipotesi dell’arrivo dei commissari. fanpage

repubblica : Air Italy in profondo rosso convoca i soci. Sul tavolo c'è l'ipotesi di liquidazione [aggiornamento delle 20:54] - Corriere : La lunga crisi di Air Italy, spunta l’ipotesi della liquidazione - NewsMondo1 : Air Italy in rosso, convocati i soci: ipotesi liquidazione -