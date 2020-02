Agli Oscar 2020 vince il riciclo: Jane Fonda e Joaquin Phoenix le star che dicono basta allo spreco (Di lunedì 10 febbraio 2020) C’era un tempo in cui mettere lo stesso vestito due volte era considerata un’eresia. Ma ora non c’è più. Soprattutto se a dirlo sono le immagini della notte più famosa del cinema, quella degli Academy Oscar 2020. Tra chi apre l’armadio e pesca un vecchio abito e chi, trovato il completo perfetto, non se ne separa più, come Jane Fonda, Joaquin Phoenix ed Elizabeth Banks gli attori che sul red carpet degli Oscar hanno sfilato con abiti riciclati. fanpage

vladiluxuria : Propongo per la prossima edizione del #FestivalDiSanremo oltre al premio della critica anche un premio speciale per… - SkyTG24 : #Oscars Cinque curiosità su #Parasite, il film che ha trionfato agli Oscar ?? - HuffPostItalia : Il discorso di Joaquin Phoenix agli Oscar: 'Sono stato egoista e crudele, ho fatto cose terribili. Grazie per quest… -