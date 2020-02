Aerei, il giorno e gli orari migliori per comprare il biglietto e viaggiare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il martedì. Meglio la mattina, ancora meglio sul presto anzi prestissimo, dalle 6 in poi però va bene fino a mezzogiorno. Concessi anche il mercoledì oppure il giovedì, ma il secondo giorno della settimana rimane il re. Quello in cui è meno probabile inciampare su ritardi, cancellazioni, disagi assortiti. In media, in Italia, nel corso del 2019, l'80% dei voli in programma di martedì sono decollati e atterrati puntuali. E nella fascia antimeridiana in particolare, giusto il 17% dei voli è stato cancellato oppure ha fatto ritardo. Se vi sembra tanto il 17%, vale la pena approfondire i dati diffusi da Airhelp, società specializzata nell'aiutare chi prende l'aereo a ottenere un rimborso e a far valere i suoi diritti di fronte agli imprevisti e alle negligenze dei vettori del cielo. Perché fuori dal giorno e da quella fascia benedetta, c'è poco da stare allegri. Diciamo che sette volte su ... panorama

